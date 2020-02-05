Saruhanlı Mahalleleri Beton Yollarından Memnun

Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ergün Aksoy, Saruhanlı 'da Lütfiye, Nuriye, Kumkuyucak ve Tiyenli Mahallelerinde yapılan beton yol uygulamasını inceledi. Daire Başkanı Aksoy, aynı zamanda ziyaret ettiği mahallelerin muhtarlarına da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına duvar saati hediye etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağındaki yolların kalitesini yükseltmek amacıyla yol yapım çalışmalarında mevsim ve mesai mefhumu gözetmiyor. Bir yandan beton yol yapımını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesine bağlı Lütfiye, Nuriye, Kumkuyucak ve Tiyenli mahallelerinde beton yol yapım çalışmalarının sonuna geldi. Bu kapsamda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ergün Aksoy, yol yapım çalışmalarının olduğu mahallelere giderek hem yapılan yolları inceledi, hem de mahalle muhtarlarına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına duvar saati hediye etti. Daire Başkanı Aksoy'a Muhtarlık İşleri Sorumlusu Göksel Topçu ve mahalle muhtarları eşlik etti.

Cengiz Başkan'a Teşekkür

Saruhanlı ilçesine bağlı Lütfiye, Nuriye, Kumkuyucak ve Tiyenli mahallelerinde yapılan beton yol çalışması için mahalle muhtarları Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ilettiler. Lütfiye Mahalle Muhtarı Nazım Akar, "Bizim burası Nuriye'ye 4 kilometre mesafede. Çok hızlı bir zamanda yolumuz bitti. Yolumuz çok güzel. Cengiz Başkanımız kim ne derse elinden geldiğince yapmaya çalışıyor ve yapıyor da. Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Nuriye Mahalle Muhtarı Mehmet Karapehlivan, "Bir sıkıntımız bu yolumuz vardı. Bu yolumuz İstanbul yoluna bağlanıyor. Çok güzel oldu. Yolumuz çok kötüydü. Bir sıkıntımız oldu mu belediyemize söylüyoruz, sağ olsun onlar da sözümüzü ikiletmiyorlar, hemen yardımcı oluyorlar. Nuriye halkı adına Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi. Kumkuyucak Mahalle Muhtarı Nuri Karacaoğlu, "Sağ olsunlar geldiler yolumuza beton yol çalışmasına başladılar. Bu yol Kumkuyucak'tan Lütfiye, Nuriye ve İstanbul ana asfaltına bağlayan bir yol. Sağ olsun başkanımız bu 15 kilometrelik bu yolu hemen yaptı. Sonrasında bizim mahallemizden Tiyenli'ye olan beton yolumuzu da kısa bir süre içinde yaptılar. Yapılan çalışmadan dolayı halkımız çok memnun. Başkanımıza buradan çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Tiyenli Mahalle Muhtarı Osman Gültekin, "Beton yolumuz hızlı bir şekilde bitti. Yol çok güzel oldu. Önceden yol çok dardı ve bozuktu. Şimdi vatandaşımız yolu rahatlıkla kullanabiliyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yeni Görev Döneminiz Hayırlı Olsun

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ergün Aksoy, ziyaret esnasında da mahalle muhtarlarına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına duvar saati hediye etti ve yeni görev dönemlerinin hayırlı olmasını temenni etti.