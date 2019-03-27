SAS Yapay Zekaya 1 Milyar Dolar Yatırım Yapacak

Yatırım sayesinde, yeni gelişmiş yapay zeka teknolojileri ve çözümleri sunacak olan SAS, aynı zamanda Yapay Zeka Hızlandırma Programı (AI Accelerator Program) ile yapay zeka alanında eğitim ve destek verebilecek. Yatırımla birlikte sunulacak çözümler, SAS'ın yapay zeka alanındaki, gelişmiş analitik, makine öğrenimi, derin öğrenme, doğal dil işleme (NLP) ve bilgisayarlı görme gibi konuları içeren sağlam temeli üzerine kurulacak. Kurumsal liderler ve veri bilimcileri, kurumlarını dönüştürmek için gereken teknoloji, beceri ve desteğe erişmelerini sağlayacak eğitim programları ve uzman hizmetlerle yapay zekanın geleceğine hazır olacak.

"SAS olarak, kendimizi müşterilerimizin başarılı olmasına adadık. Yapacağımız bu yatırım da bunun bir kanıtı." diyen SAS CEO'su Jim Goodnight, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yapay zeka alanındaki yenilikçi becerilerimiz sayesinde şirketlerin dolandırıcılıktan zarar görmesini önlemeye, ölümcül hastalıklarla mücadele edilmesine, riskin daha iyi yönetilmesine, müşterilere ve vatandaşlara örnek alınacak hizmetler sunulmasına ve daha fazlasına yardımcı oluyoruz."

1 milyar dolarlık yapay zeka yatırımı üç ana alana odaklanacak: SAS'ın yapay zeka konusundaki global başarısını sürdürecek Ar-Ge çalışmaları, yapay zekanın daha iyi anlaşılması ve bu teknolojiden daha iyi yararlanılmasını sağlamak için müşteri ihtiyaçlarına yanıt veren eğitim girişimleri, yapay zeka projelerinde müşteri kazanımlarını optimize edecek uzmanlık hizmetleri.

YAPAY ZEKA ALANINDA İNSAN KAYNAĞINA DA YATIRIM ÖNEMLİ

İnsan kaynağı da yatırımların önemli bir parçasını oluşturuyor. SAS yapay zeka alanındaki uzmanlığını Profesyonel Hizmetler, Mükemmellik Merkezleri, Eğitim ve Ar-Ge için ek kaynaklarla genişletecek. Yeni SAS Yapay Zeka Hızlandırma Programı (AI Accelerator Program) gibi müşteri eğitim ve gelişim girişimleri, kurumların ve profesyonellerin her düzeyde yapay zekaya hazırlanmasına yardımcı olacak.

Kaynak: Bültenler