SASA'nın, üretimi salgınla mücadeleye göre şekillendi
Adana'da yılda 700 bin ton polyester üretimi gerçekleştiren ve bunun yaklaşık yüzde 60'ını sağlık, hijyen ve ambalaj malzemesi üreticilerine pazarlayan SASA Polyester Sanayi AŞ'nin siparişleri, Kovid-19 salgının etkisiyle yüzde 20 arttı.
30.03.2020 12:27 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:27
Adana 'da yılda 700 bin ton polyester üretimi gerçekleştiren ve bunun yaklaşık yüzde 60'ını sağlık, hijyen ve ambalaj malzemesi üreticilerine pazarlayan SASA Polyester Sanayi AŞ'nin siparişleri, Kovid-19 salgının etkisiyle yüzde 20 arttı.
Kaynak: Dunya.com