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SASGEM'den "Güvenli Sürüş Kuralları" etkinliği

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından "Güvenli Sürüş Kuralları" etkinliği düzenlendi.

26.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:22 SASGEM'den
Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından "Güvenli Sürüş Kuralları" etkinliği düzenlendi.
SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amirliğinde görevli Murat Ünal konuşmacı olarak katıldı.
Cep telefonunun sürüş esnasında kullanılmasının birçok kazaya sebep olduğunu vurgulayan Ünal, katılımcılara yolda yürürken ve seyir halindeyken gerçekleşen kaza örneklerini gösterdi.
Trafikte güvenin kurallara uymaktan geçtiğini belirten Ünal, "Hedeflerinize ve hayallerinize vücut bütünlüğüyle ulaşmak istiyorsanız, bunların bir tanesi de trafik kurallarına uyumdur. Öğrendiğiniz kuralları kullanırsanız tehlikelerden korunursunuz." ifadelerini kullandı.
Ünal, trafik kuralları konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Sakarya Üniversitesi, Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: AA

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