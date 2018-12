Sasgem'in Konuğu AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay Oldu

13 Aralık 2018 Perşembe 11:46



Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi'nin (SASGEM) düzenlediği Çarşamba Konferanslarının konuğu, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay oldu.SAÜ Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte "Türk Dış Politikasında Yeni Dinamikler" başlıklı konu ele alındı. Aktay, konuşmasının başında Türkiye'nin zor dönemler atlattığını ve hedeflerinden asla vazgeçmediğini belirtti. Fransa'da meydana gelen toplumsal olaylara değinen Yasin Aktay, "Her türlü imkAnı halkına sağlayan bir Avrupa ülkesi bugün sarı yelekliler vakası ile karşı karşıyadır. Fransa bugün en gelişmiş 10 ülke arasında yer alıyor ama insanlar ekmek için sokaklara döküldü. Böyle bir şeyi Fransa'ya yakıştıramazdık. Böyle bir ülke içerisinde sarı yelekliler ülkenin yüzde 80'ni arkasına alarak ülkede artan fiyatları protesto etmek amacıyla başladı ama şimdi bu istekleri çeşitlendi. Bütün Fransa toplumunun ayaklanma protestosuna döndü. Marks'ın dediği gibi insanların kaybedecek bir şeyi olmadığı zaman ayaklanma durumları başlar. Kapitalistlerin insanları sömürmesinden dolayı ülkelerde ayaklanmalar baş gösteriyor" dedi."FETÖ amerikan lobilerini çok iyi kullandı"Amerikan Yahudi lobilerinin Ortadoğu'daki çıkarları için, FETÖ Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen ile Türkiye'nin aleyhine gündem oluşturulduğunu belirten Aktay, "Amerika'daki güçlü lobilere finansal destek vererek kendi çıkarlarınız doğrultusunda kullanabiliyorsunuz. FETÖ Terör Örgütü'nün yaptığı şeyde buydu. Amerikan lobilerini besleyen Fetullah Gülen, Türk - Amerikan diplomasisini de etkiliyor. Amerika'da bir başkan var fakat yetkisine baktığınızda lobilerin isteği dışında bir şey yapamıyor. Lobiciler tarafından hazırlanan bir öneri Amerika'nın başka bir ülkeyle olan bütün ilişkilerini etkiliyor. Bir ülkeyi hangisi olursa olsun tek bir şekilde görmeyin. Arkasında belirli güçler illaki vardır" şeklinde konuştu."Türkiye'nin planlarını engelleyemezler"Türkiye'nin uzun süreli hedeflerinin olduğunu dile getiren Aktay, "5 yıl içerisinde hedeflerimizi gerçekleştirecek gücümüz şuan yok. Gezi parkı, 15 Temmuz darbe girişimi, 27 Nisan'da başka bir kadro tarafından gerçekleştirilen engeller Türkiye'nin hedeflerini baltalamaya yönelik teşebbüsler olmuştur. FETÖ'nün iftiralarıyla adı Ergenekon olmasa bile darbeci bir gelenek Türkiye'de bulunuyordu. Türkiye bu tür teşebbüslerin hepsini atlatmayı başardı. 2023 hedefleri doğrultusunda her şeye rağmen ayakta durarak güçlü bir ülke olduğunu gösterdi. Türkiye'nin uzun dönemli güçlü bir ülke olma planları ne yaparlarsa yapsınlar engellenemeyecekler. Türkiye umarız bir daha darbe ve darbe girişimleri yaşamaz ve her alanda hedeflenen planlar gerçekleşir" ifadelerini kullandı."İstediğimiz yere kavuşacağız"Yasin Aktay, sözlerinin devamında, "Bir ülkede istikrar yoksa tarih sana hangi rolü yüklerse yüklesin iyi bir idareci yoksa hiç bir şey olmaz. Nüfus kalitesi bir ülkenin en can alıcı konusudur. Eğitimli bir nüfus yoksa istediği kadar büyümeye çalışsın bir adım dahi atamaz. Kaliteli nüfusu yetiştirmek için en önemli araç eğitim kurumlarıdır. Türkiye'nin ilerlemesini istemeyenler ilk önce eğitim kurumlarından başladı. Ciddi bir çaba göstererek eğitim kurumlarında bizim bilinçli kişiler olmamızı engellediler. 2002 yılına kadar Türkiye'de üniversite sayısı 77 idi sonra bu sayı 2023 hedefleri için ciddi bir oranda arttı. Farklı farklı dallardan meydana gelen bu üniversiteler Türkiye'nin planladığı hedefler için kaliteli öğrenciler yetiştiriyor ve uluslar arası alanda nitelikli kişilerle istediğimiz yere kavuşacağız" dedi. - SAKARYA