"Şaşılık genetik olabilir"

GÖZ eksenlerinin paralelliğinin bozulması, aynı noktaya bakamaması durumu şaşılık olarak adlandırılıyor. Şaşılığın çocuklarda sık görülen bir problem olduğunu belirten Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlke Bahçeci Şimşek, "Çocukların yaklaşık yüzde 4'ünde görülebilen şaşılık genetik etkili olabiliyor" dedi.

Şaşılık probleminin bebeklikten erişkinliğe dek her yaş grubunda görülebildiğini belirten Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlke Bahçeci Şimşek, şaşılığın sadece annede babada değil, daha uzak akrabalarda olmasının da önemli olduğunu ve bütün çocukların bir yaşından önce mutlaka göz hekimi tarafından kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Şimşek, "Şaşılık problemi özellikle okul çağı çocuklarında dış görünümle ilgili olumsuzluklara yol açtığı için psikolojik sorunlara da neden olabiliyor. Bu nedenle çocuklar okul çağına gelmeden bu problemin çözülmüş olması önem taşıyor. Gözde kayma olduğunda beyinde iki farklı görüntü ortaya çıkacağından, beyin gözlerden gelen görüntüyü baskılıyor. Bu da o gözde sağlanan görüşte azalmaya sebep olarak göz tembelliğine yol açabiliyor" ifadelerini kullandı.

Göz tembelliğinin şaşılık dışında sebepleri de olduğunu söyleyen Yeditepe Üniversitesi Göz Merkezi'nden Göz Sağılığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlke Bahçeci Şimşek, "Bunlar tedavi edilmemiş yüksek hipermetrop, astigmat, iki göz numarası arasındaki farkın çok yüksek olması, doğuştan katarakt, doğuştan göz kapağının düşük olması, bir gözün uzun süre kapalı tutulması gibi durumlardır. Gerekli tedavinin erkenden yapılması ile göz tembelliği önlenebilir" dedi.

"GÖZDEKİ HER KAYMA ŞAŞILIK DEĞİL"

Bebeklik ve çocukluk döneminde olan kaymaların bir kısmının 'yalancı kayma' olarak isimlendirildiğini belirten Doç. Dr. Şimşek, "Yalancı kayma, göz kapaklarının ve burun kökünün genişliği ile ortaya çıkan yanıltıcı bir görünüm. Bu durumda mutlaka bir göz doktoruna başvurmak gerekiyor. Aynı gözün devamlı olarak kayması görmenin o gözde daha az olduğunu gösteriyor. Bu nedenle ebeveynler, bebeklerde ve çocuklarda tek gözde kayma gördüğünde göz hekimine başvurmaları gerekiyor" diye konuştu.

"CEP TELEFONU, TABLET VE BİLGİSAYAR GÖZ BOZUKLUĞUNA YOL AÇABİLİYOR"

Teknolojik cihazların kullanımının göz bozukluğu için bir risk oluşturabildiğini belirten Doç. Dr. Şimşek, "Çocukların cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi cihazlara uzun süre bakmaları miyopi denilen göz bozukluğunun ilerlemesini arttırıyor. Son yapılan bilimsel çalışmalar ise miyopinin ilerlemesini engelleyen en önemli faktörün gün ışığında çocuğun oyun oynamasının olduğu bilgisini veriyor" dedi.

"ŞAŞILIĞIN TEDAVİSİ KAYMAYA GÖRE DEĞİŞİYOR"

Göz kaymalarının öncelikle gözlük ve bir gözün kapatılması ile tedavi edilmeye çalışıldığını ifade eden Doç. Dr. Şimşek sözlerini şöyle noktaladı:

"Kaymaların önemli bir kısmı bu iki basit yöntemle düzelebiliyor. Bu yöntemlerle tedavi edilmeyen kaymalarda zaman kaybetmeden cerrahi yöntemlere başvurulması gerekiyor.

Şaşılığın cerrahi tedavisi kaymanın yönüne ve derecesine göre değişiyor. Göz kası üzerinden ufak bir kesi yapılarak kaslara ulaşılıyor ve şaşılığın tipine göre kaslarda çeşitli pozisyon değişiklikleri yapılabiliyor. Gerektiği durumlarda iki göze birden müdahale ediliyor. Erişkinlerde lokal anestezi ile şaşılık ameliyatları yapılabilse de çocuklarda mutlaka genel anestezi yapılması gerekiyor. Hasta aynı gün hastaneden taburcu edilebiliyor ve bir-iki gün içinde normal aktivitelerine dönebiliyor. Ameliyat sonrası gözde hafif bir kızarıklık olabileceğinden bir hafta göz damlaları kullanılması gerekebiliyor. Hasta okula ya da işine bir hafta içerisinde geri dönebiliyor."