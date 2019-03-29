Şaşırtmayan İddia: Avengers: Endgame, Vizyona Girer Girmez Rekor Kıracak

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Marvel Sinematik Evreni'nin belki en çok merak edilen filmi olan Avengers: Endgame'in vizyona girmesine bir aydan kısa bir süre kaldı. Film, 24 Nisan itibarıyla Çin'de vizyona girecek. Türkiye'de vizyona gireceği tarih ise 26 Nisan olacak. Film hakkındaki bazı öngörüler, Endgame'in Infinity War'un gişe rekorlarını bir bir kıracağı yönünde.Tahminlere göre Avengers: Endgame, vizyona girdiği ilk hafta sonunda dünya çapında 840 milyon dolar hasılat elde etmeyi başaracak. Bu da Avengers: Endgame'in en yüksek açılış hafta sonu hasılatı elde eden film olacağı anlamına geliyor. Bir önceki rekor ise 640 milyon dolar ile geçtiğimiz yıl vizyona giren Avengers: Infinity War'a aitti.Aslına bakacak olursanız Marvel'ın Avengers: Endgame ile çıtayı yukarı çekmek gibi hedefi bulunmuyor. Fakat Avengers: Infinity War'un hikayeyi adeta havada bırakmış olması ve 2.048 milyar dolar hasılat elde etmiş olması, seyircilerin Avengers: Endgame'e olan ilgisini daha da üst seviyeye çıkarıyor.