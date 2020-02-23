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SASKİ'den içme suyuna kanalizasyon suyu karıştı iddialarına cevap

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) tarafından içme suyuna kanalizasyon suyu karıştığı yönündeki iddialara yanıt verildi.

23.02.2020 18:30 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:55SASKİ'den içme suyuna kanalizasyon suyu karıştı iddialarına cevap

Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) tarafından içme suyuna kanalizasyon suyu karıştığı yönündeki iddialara yanıt verildi.


SASKİ'nin resmi internet sayfalarından Samsun'daki içme suyunda koku olduğuna yönelik iddialara ilişkin açıklama yayımlandı. Yapılan açıklamada testler sonucu insan sağlığını etkileyecek riskli bir durumun olmadığı ve sahada gerekli çalışmaların yapıldığı belirtildi. Kanalizasyon suyu karıştı yönündeki iddialara ise, "Şehrimize verdiğimiz içme suyu, Sağlık İl Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından sürekli kontrol edilerek analiz edilmektedir. Gelen koku şikayetleri neticesinde şehrimizin muhtelif yerlerinden alınan numunelerin kimyasal ve bakteriyolojik analiz sonuçlarında halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir unsura rastlanılmamıştır. Söz konusu kokunun yapılan arıtma işleminde kullanılan maddeden kaynaklandığı ön görülmekte olup, içme suyumuza teknik olarak zaten mümkün olmayan kanalizasyon suyunun karıştığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi. - SAMSUN


Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

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