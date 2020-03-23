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SASKİ'den 'korona'ya karşı mobil ekip önlemi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) küresel bir salgın haline gelen ve son günlerde Türkiye'de de etkisini gösteren korona virüsüne karşı vatandaş ve personelin sağlık güvenliği için çeşitli önlemler aldı.

23.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:35
SASKİ'den 'korona'ya karşı mobil ekip önlemi
Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) küresel bir salgın haline gelen ve son günlerde Türkiye'de de etkisini gösteren korona virüsüne karşı vatandaş ve personelin sağlık güvenliği için çeşitli önlemler aldı. SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız, "Vatandaşlarımız SASKİ'ye gelmeden de işlemlerini yapabilir. Mobil ekiplerimiz halkımızın hizmetinde" dedi.

Salgına karşı seferberlik ilan edilen SASKİ'de birçok noktaya dezenfektan sıvılar yerleştirilirken vatandaşların elle temas edeceği kapılar sürekli olarak açık bırakılıyor, böylece temaslar en aza indiriliyor. Tüm birimlerde görev yapan personele ise maske ve eldiven dağıtılarak riskin en aza indirilmesi hedeflendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in göreve gelmesiyle birlikte hayata geçirilen mobil ekipler, vatandaşların evlerinden çıkmadan taleplerini yerine getirmek için görev bekliyor.

Alınan önlemlerle ilgili bir açıklamada bulunan kurumun Genel Müdürü Fatih Yıldız, "Tüm dünyada etkili olan korona virüsü salgınından dolayı biz de kurum olarak gerekli tedbirleri aldık. En çok işlem yapılan abone işleri servisinin bekleme alanında bulunan oturma gruplarını kaldırdık. Kapıları açık tutarak temas alanlarını azalttık. Çay servisini ve diğer bulaşıcı hastalıkları arttıracak, insanların temas edebileceği malzemeleri de kaldırdık. Sürekli olarak temizlik yapıyoruz. Günde en az 2 kez dezenfeksiyon işlemi yapılıyor. Personelimizi sağlık güvenliği açısından eldiven ve maske ile çalıştırıyoruz" dedi.

Vatandaşların SASKİ'ye gelmeden işlemlerini, Alo 185, 0552 727 54 55 numaralı SASKİ whatsapp hattı ve sosyal medya üzerinden iletişime geçerek göreve hazır halde bekletilen mobil ekipler aracılığıyla gerçekleştirebileceklerini ifade eden Fatih Yıldız, "Kurumumuza gelmeden yapılması gereken işlemler için bize ulaşmaları durumunda vatandaşlarımıza mutlaka yardımcı oluyoruz. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimiz de aksamadan devam ediyor" diye konuştu.

SASKİ, daha önce de yaptığı açıklamayla virüs ile mücadele çerçevesinde borcundan dolayı suyu kesilecek olan konut abonelerinin borçlarını ertelediğini duyurmuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, Fatih Yıldız, Güncel

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