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SASKİ'den koronavirüs tedbirleri

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), salgın tehlikesi devam eden koronavirüse karşı vatandaşlar ve personelin sağlık güvenliği için mobil ekipleri görevlendirdi.

23.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:14
SASKİ'den koronavirüs tedbirleri
Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), salgın tehlikesi devam eden koronavirüse karşı vatandaşlar ve personelin sağlık güvenliği için mobil ekipleri görevlendirdi.
SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların SASKİ'ye gelmeden mobil ekipler aracılığı ile işlemlerini ikametlerinden yapabileceklerini bildirdi.
Yıldız, "Tüm birimlerde görev yapan personele maske ve eldiven dağıtılarak riskin en aza indirilmesini hedefledik. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in göreve gelmesiyle birlikte hayata geçirilen mobil ekipler, vatandaşların evlerinden çıkmadan taleplerini yerine getirmek için görev bekliyor." ifadesinde bulundu.
Bekleme alanlarındaki oturma gruplarını kaldırdıklarını aktaran Yıldız, şöyle devam etti:
"Kapıları açık tutarak temas alanlarını azalttık. Çay servisini ve diğer bulaşıcı hastalıkları artıracak, insanların temas edebileceği malzemeleri de kaldırdık. Sürekli olarak temizlik yapıyoruz. Günde en az 2 kez dezenfeksiyon işlemi yapılıyor. Personelimizin sağlık güvenliği açısından eldiven ve maske ile çalıştırıyoruz."
Vatandaşların SASKİ'ye gelmeden işlemlerini, 185 ve SASKİ whatsapp hattı 0552 727 54 55'i arayarak veya sosyal medya üzerinden iletişime geçerek göreve hazır halde bekletilen '"Mobil Ekipler" aracılığıyla gerçekleştirebileceklerini aktaran Fatih Yıldız, şunları kaydetti:
"Kurumumuza gelmeden yapılması gereken işlemler için bize ulaşmaları durumunda vatandaşlarımıza mutlaka yardımcı oluyoruz. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimiz de aksamadan devam ediyor."
SASKİ'den, daha önce yapılan açıklamada, virüs ile mücadele çerçevesinde, borcundan dolayı suyu kesilecek olan konut abonelerinin borçlarının ertelendiği duyurulmuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel

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