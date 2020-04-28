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SASKİ işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SASKİ vezne ve şubelerinde yapılan tüm işlemlerin e-devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi.

28.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:32
SASKİ işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SASKİ vezne ve şubelerinde yapılan tüm işlemlerin e-devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi.
Yüce, Afet Koordinasyon Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların kurum ile temasını sıfıra indiren ve sosyal izolasyona tam uyum sağlayan çalışmayı tanıttı.
Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan, devir-isim değişikliği, abonelik kapama (sözleşme feshi) işlemleri, fatura hesaplama, borç sorgulama, kaçak su ihbarı, fatura itirazı ve kanal ruhsat başvurusu işlemlerinin artık internet üzerinden gerçekleştirebileceğini aktaran Yüce, "Yaşamın temelinde su yatıyor. Su yoksa yaşam yok demektir. Vatandaşımıza en sağlıklı suyun temini konusunda çalışmalarımızı aksatmadan yürütüyoruz. Yaptığı işlerle Türkiye'de öncü olmaya devam eden SASKİ, hayata geçirdiği uygulamalar sayesinde de vatandaşlarımıza büyük kolaylıklar sağlıyor. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde su konusunda Sakarya'daki hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacaktır." dedi.
Yüce, yeni sistemde vatandaşların abonelik işlemleri için kuruma gitmesine gerek kalmadığına değinerek, "Abonelerimiz tamamen sistem içerisinde bütün işlemlerini yapabilecekler. Aynı zamanda abonelik işlemlerinde olduğu gibi fesih işlemlerini de tüm abonelerimiz 7/24 internet üzerinden sonlandırabilecek. Son olarak vatandaşlarımız istedikleri zaman sayaçlarını okuyabilecek ve çıkan faturayı anında ödeyebilecekler. Sonuç olarak biz bundan ne elde ediyoruz? Bu kadar kapsamlı işlemler sayesinde hizmetlerin kalitesinin artması sağlanacaktır. Bu hizmetleriyle Sakarya Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de bir ilki sağlayarak öncü olmayı başarmıştır. E-abone sistemimizle birlikte vatandaşlarımıza böyle bir imkanı getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyor ve bu işlemlerin tüm abonelerimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.
"Sakarya'da genel anlamda salgın süreci iyiye doğru gidiyor"
Kentteki koronavirüse karşı mücadele çalışmalarını da gündeme getiren Yüce, şunları kaydetti:
"İnşasının tamamlanmasına süre olmasına rağmen salgın dolayısıyla çalışmalar hızlandırılarak faaliyete alınan yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin alt yapı çalışmalarında üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Hazır hale getirildi ancak şükürler olsun kullanılmasına gerek kalmadı. Artık şehrimizdeki iyileşme oranı oldukça iyi seviyededir. Cansiperane çalışan sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür ediyoruz. Onların mağdur olmaması için ulaşım, konaklama, yemek ve benzeri birçok alanda hizmet veriyoruz. 24 saat görev başındayız. Çözüm Masası ile tüm sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu süreçte girmediğimiz yer kalmadı. Vatandaşın ihtiyacı neredeyse biz oraya koştuk. Dezenfekte tünellerini ve makinelerini şehrimizde yaygınlaştırdık. Bu anlamda hiçbir konuda maliyet hesabı yapmadık. Şehrimizin tüm ilçelerine maske ve eldiven dağıttık. Sakarya'da genel anlamda salgın süreci iyiye doğru gidiyor."
Yüce, Ramazan Bayramı'nda salgın sürecini atlatarak çifte bayram yapmayı temenni ettiklerini sözlerine ekledi.
Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, SASKİ Genel Müdürü Dr. İlyas Demirci, Belpaş Genel Müdürü Osman Çelik ile daire başkanları katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, Sakarya, Güncel, Haber

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