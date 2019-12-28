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Şaşkın hırsızlar çaldıkları kasayı düşürüp kaçtı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kuyumcu dükkanından içinde 100 bin lira değerinde altın bulunan kasayı çalan şaşkın hırsızlar, düşürdükleri kasayı kaldıramayınca bırakıp kaçtı.

28.12.2019 12:39 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:44 Şaşkın hırsızlar çaldıkları kasayı düşürüp kaçtı
'nın ilçesinde bir kuyumcu dükkanından içinde 100 bin lira değerinde altın bulunan kasayı çalan şaşkın hırsızlar, düşürdükleri kasayı kaldıramayınca bırakıp kaçtı.

Salihli'nin Mithatpaşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcudan hırsızlık girişiminde bulunan 2 şüpheliden biri yakalanarak tutuklandı. Edinilen bilgiye göre saat 06.30 sıralarında cadde üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanına giren 2 kişi, içinde 100 bin lira değerinde altın bulunan 150 kilogram ağırlığındaki çelik kasayı, özel olarak yaptırdıkları taşıma aracıya koyarak götürmeye başladı.

Şüpheliler, taşıma aracının devrilmesi sonucu yere düşen çelik kasayı kiraladıkları otomobile yükleyemeyince olay yerinde kaçtı.

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyen polis, hırsızlık girişiminde bulunan 2 şüpheliyi tespit etti. Olaya karışan ve İzmir'de olduğu tespit edilen şüphelilerden M.E, yakalanarak Salihli'ye getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından Salihli Adliyesine sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadeleye devam edeceklerini kaydetti. - MANİSA

Salihli, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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