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Şaşkın ördek operasyonu

Şaşkın ördek operasyonu Site sakinleri, ördek yavrularının kurtarılması için itfaiyeye başvurdu Mersin'in Erdemli ilçesinde dere kenarındaki yazlık sitenin dördüncü katındaki bir balkona kuluçkaya yatan şaşkın ördeğin yavruları, itfaiye tarafından kurtarıldı.

08.04.2020 21:59 | Son Güncelleme: 08.04.2020 22:01
Şaşkın ördek operasyonu
Site sakinleri, ördek yavrularının kurtarılması için itfaiyeye başvurdu
MERSİN - Mersin 'in Erdemli ilçesinde dere kenarındaki yazlık sitenin dördüncü katındaki bir balkona kuluçkaya yatan şaşkın ördeğin yavruları, itfaiye tarafından kurtarıldı. Site sakinleri boş olan dairenin balkonundan yavru ördeklerin düşüp ölme riskine karşı itfaiyeyi aradı. Siteye gelen itfaiye ekibi, ördek ailesini başarılı bir operasyonla kurtardı.
İlçeye bağlı Limonlu Mahallesi'nden geçen Limonlu Deresi kenarındaki bir yazlık sitede ikamet edenler itfaiyeyi arayarak sitenin dördüncü katında boş olan dairenin balkonunda bir ördeğin kuluçkaya yattığını ve anne ördeğin çıkan yavrularını besleyemediğini bildirdi. Çıkan yavruların bir süre sonra aşağıya düşüp ölme riskinin bulunduğunu ihbar ettiler. Bunun üzerine harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, siteye gelerek kurtarma operasyonu başlattı. İtfaiye eri çıktığı balkondaki 6 yavruyu ve açıkta bozulduğu anlaşılan yumurtaları alarak kovaya koydu. Ardından da aşağıya indi. Operasyon anne ördeğin aşağıdaki yavrularının yanına gelmesiyle tamamlandı.
Site sakini Mustafa Güray, "Şaşkın bir ördek dere kenarındaki sitemizin dördüncü katına yuva yapmış. İtfaiyemize çok teşekkür ediyoruz, haber eder etmez geldiler. Yavruları kurtardılar. Balkonda açıkta su gören yumurtaların bazıları telef olmuş, 6 tane yavru çıkmıştır. Onu da itfaiye ekibimiz kurtardı" dedi.
"Yavrular için endişelendik"
Anne ördeğin yavrularını besleme güçlüğü çektiğini, yavrular için büyük endişe duyduklarını ifade eden Serap Öztürk ise "İtfaiye sağ olsun geldi. Bu zor günümüzde bile bizi yalnız bırakmadı. Yavruları güvenli bir yere aldık, annesi de çok mutlu. Eşim kafes yaptı, bir süre orada bakacağız. Gayet iyiler, çok şükür" diye konuştu.
Ördeğin, yavrularını tilki ya da sansar gibi yırtıcılara karşı korunmak için yuvasını balkona yapmış olabileceği düşünülüyor. Şaşkın ördek operasyonu

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Mersin, Genel
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