Sason'a Atanan Savcı Yücesan Göreve Başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK
) 21. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcı Adaylarına için yapılan kura çekiminde Keban
İlçe Cumhuriyet Savcılığı
'na atanan Abidin Yücesan göreve başladı. Ankara Hukuk Fakültesi
mezunu olan Savcı Abidin Yücesan, ilk görev yeri olan Sason
hakkındaki ilk izlenimlerinin olumlu olduğunu söyledi.
İlçenin coğrafi olarak Karadeniz
'e benzediğini belirten Yücesan, şunları kaydetti:
"Sason benim ilk görev yerim. Buraya hizmet için geldim. Kapımız her zaman bütün ilçedeki vatandaşlarımıza açıktır. İnşallah görevimi layıkıyla yapıp ilçede tatlı bir izlenim bırakırım."
Cumhuriyet Savcılığı,Sason
08 Kasım 2018 Perşembe 18:15