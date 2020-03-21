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Sason Belediyesinin dezenfekte çalışmaları sürüyor

Sason Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

21.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:16
Sason Belediyesinin dezenfekte çalışmaları sürüyor
Sason Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

İlçenin riskli yerlerini dezenfekte etmeye çalıştıklarını belirten Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan, çalışmanın sürdüğünü söyledi.
Arslan, "Kısa sürede tüm dünyaya yayılan, koronavirüs salgını ne yazık ki ülkemizde de görülmüştür. Belediyemiz olarak yaşanan bu salgınla mücadelede her konuda seferber olmuş durumdayız. İnşallah elbirliğiyle bu zor günleri de atlatacağız." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Muzaffer Arslan, Sason, Güncel

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