Sason'da 15 Temmuz gazisine ziyaret

Sason
Kaymakam Abdullah Özadalı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla gazi Ayhan Taşdemir'i evinde ziyaret etti.
Özadalı, beraberinde Sason Cumhuriyet Başsavcısı Abidin Yücesan, Jandarma Tabur Komutanı Mehmet Kahya, Belediye Başkanı Vekili Abdurrahman Kaplan ile hain darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde açılan ateş sonucu gazi olan Taşdemir'in evine gitti.
Sason Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünde görevli olan Taşdemir ile uzun süredir çalıştığını kaydeden Özadalı, devletin şehit yakınları ile gazilerin yanında olduğunu söyledi.