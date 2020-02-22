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Sason'da 26 köy yolu ulaşıma açıldı

Batman'ın Sason ilçesinde kar yağışından dolayı kapanan yolları açma çalışmaları devam ediyor.

22.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:00Sason'da 26 köy yolu ulaşıma açıldı
'ın ilçesinde kar yağışından dolayı kapanan yolları açma çalışmaları devam ediyor.
Aralıksız bir şekilde yol açma çalışmalarına devam ettiklerini belirten Sason Köylere Hizmet Götürme Birliği Şantiye Şefi Fikret Kılıç, şu ana kadar 26 köy ve 60 mezranın yolunu açtıklarını, kalan 3 köy ve 25 mezranın yollarını açmak için de çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Kılıç, Mereto Dağı eteklerinde yoğun kar yağışları nedeniyle daha önce açtıkları yolların sık sık kapandığını, bölgede çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Batman, Sason, Güncel

Kaynak: AA

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