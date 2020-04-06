Sason'da 4 ayrı noktada uygulanan karantina kaldırıldı

Batman 'ın Sason ilçe merkezinde korona virüs nedeniyle 3 ayrı nokta ve 1 köyde başlatılan karantina kaldırıldı.



Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Altıdere köyünde ve ilçe merkezinde 3 ayrı adreste korona virüs salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında alınan karantina uygulamasının 5 Nisan'da kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızın kendi ikametlerinde kalmaları, çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçemize ve köylerimize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir. Bu konuya riayet edilip edilmediği muhtarlarımız ve kolluk birimlerimiz tarafından denetlenecektir. Riayet etmeyen kişilerin zorunlu karantina altına alınacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - BATMAN

Kaynak: İHA