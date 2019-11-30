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Sason'da 5 ayda ekmeğe iki defa zam yapıldı

Batman'ın Sason ilçesinde fırıncıların ekmeğe 5 ay arayla yaptığı yüzde 50 zam vatandaşların tepkisine neden oldu.

30.11.2019 12:15 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:20Sason'da 5 ayda ekmeğe iki defa zam yapıldı
'ın ilçesinde fırıncıların ekmeğe 5 ay arayla yaptığı yüzde 50 zam vatandaşların tepkisine neden oldu.

İlçede fırınlara giden vatandaşlar 5 ay önce zam alan ekmeğin tekrar zamlandığını duyunca büyük şaşkınlık yaşadı. Daha önce 1 liradan satılan 250 gram ekmek 3 ay önce 1 lira 25 kuruşa şimdi de 1 Lira 50 kuruştan satışa sunulurken, 2 liradan satılan 500 gram ekmek ise, 2 lira 50 kuruşa şimdi de yeni zamla 3 liradan satılmaya başlandı. Ekmeğin zamlanmasından yakınan vatandaşlar zammın geri çekilmesin talep ederken, unun zamlandığını bahane gösteren fırıncılar ise ekmekten fazla kar etmediklerini söyleyerek zammı geri almayacaklarını belirtiyor. - BATMAN

Batman, Sason, Ekonomi

Kaynak: İHA

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