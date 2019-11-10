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Sason'da Atatürk'ü anma programı

Batman'ın Sason ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.

10.11.2019 13:36 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:41Sason'da Atatürk'ü anma programı
'ın ilçesinde Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.

10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü programı Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. 08.55'de başlayan programda, saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşu ve akabinde okunan İstiklal Marşı ile birlikte bayraklar yarıya indirildi.

Atatürk anıtındaki törenin ardından Yunus Emre İlkokulu konferans salonunda hazırlanan Atatürk'ü anma programına geçildi. Program dahilinde resim, şiir ve kompozisyon alanında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Şiirler, oratoryo ve slayt gösteri ile devam eden program Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türkülerin seslendirilmesi ile son buldu.

Düzenlenen programa, Kaymakam Abdullah Özadalı, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - BATMAN

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Batman, Sason, Güncel

Kaynak: İHA

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