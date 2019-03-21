Sason'da Başarı ve Motivasyon Konulu Konferansı

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Sason ilçesinde başarı ve motivasyon konulu konferans düzenlendi.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizesiyle Sason Anadolu Lisesi konferans salonu ve Yatılı Bölge Okulu konferans salonunda başarı ve motivasyon konulu konferanslarda eğitimci yazar Halit Ertuğrul katılımcıları bilgilendirdi.Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, konferansların çok verimli geçtiğini belirterek, "Birçok gencimizin kendisine yeni ufuklar açmasına vesile olan hocamızın ilçemiz öğrencilerine de faydasının olacağına inancımız tamdır. Kendilerini misafir etmekten gurur duyduk." dedi.Yaklaşık 500 öğrencinin katıldığı konferansların öğrencilerin başarılarına büyük bir katkı sağladığını anlatan Sason Anadolu Lisesi Müdürü Veysel Göktaş ve Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Veysi Bozkurt, Ertuğrul'a teşekkür etti.