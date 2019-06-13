Sason'da çocuklara ayakkabı yardımı

İHH
İnsani Yardım Derneği aracılığıyla Sasonlu bir iş adamı tarafından Bayramlar köyünde 100 çocuğa ayakkabı yardımı yapıldı.
Dernek yetkililerince köyde yaşayan ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 100 çocuğa, İstanbul
'da yaşayan Sasonlu hayırsever bir iş adamı tarafından sağlanan destek ile ayakkabı gönderildi.
Gönderilen ayakkabılar çocuklara ulaştırıldı.
İnsani Yardım Derneği Sason Temsilcisi Sabahattin Atalay, hayırsever iş adamına sunduğu destekten dolayı teşekkür etti.
Kaynak: AAistanbul
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