Sason'da Çocuklara Çanta Yardımı

İstanbul
'da yaşayan Sasonlu çanta üreticisi Yılmaz Şahin
ilçedeki dar gelirli öğrencilere çanta gönderdi. İHH Batman
İnsani Yardım Derneği Sason Temsilciliğinin girişimleri ile köy okullarında ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılan çantalar öğrencilerin yüzünü güldürdü.
İHH Sason Temsilcisi Sabahattin Atalay, gönderilen 150 tane çantayı ilçe merkezi ve köy okullarında daha önce tespit edilen öğrencilere dağıttı.
Atalay, şöyle konuştu:
"Çocuklar sağlam ve kaliteli çantalar ile okula gidecekler. Memleketini unutmayan ve her sene bu çocukları sevindiren iş adamı Yılmaz Şahin'e öğrenciler adına teşekkür ediyoruz. Allah malına bereket versin. Dört yıldır bizi unutmuyor ve bu öğrencilerimizin yüzünü güldürüyor. Bu örnek davranışının diğer iş adamı, esnaf ve hayırseverlere örnek olmasını umut ediyoruz."
01 Aralık 2018 Cumartesi 14:09