Sason'da dereceye giren öğrencilere ödül

Anadolu Gençlik Derneği
tarafındanTürkiye
geneli yapılan sınavdaSason
ilçesinde dereceye giren öğrencilere Kaymakam Abdullah Özadalı tarafından çeşitli ödüller verildi.
Öğrencileri Anadolu Gençlik DerneğiBatman
Temsilcisi Lokman Özkan ve velileri ile kabul eden Özadalı, tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Ziyarette, Özadalı, öğrencilere çeşitli ödüller verdi.
"Efendimizin İzinde Bir Gençlik" sloganıyla Türkiye genelinde gerçekleştirdikleri Siyer-i Nebi sınavında ilçeden öğrenci MizginAkkuş
veEsengül
Acet'in dereceye girmesinin sevindirici olduğunu belirten Özkan, hediyelerinden dolayı Özadalı'ya teşekkür etti.