20.06.2019 13:45
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Sason'da dereceye giren öğrencilere ödül

Sason

Anadolu Gençlik Derneği tarafından Türkiye geneli yapılan sınavda Sason ilçesinde dereceye giren öğrencilere Kaymakam Abdullah Özadalı tarafından çeşitli ödüller verildi.

Anadolu Gençlik DerneğitarafındanTürkiyegeneli yapılan sınavdaSasonilçesinde dereceye giren öğrencilere Kaymakam Abdullah Özadalı tarafından çeşitli ödüller verildi.
Öğrencileri Anadolu Gençlik DerneğiBatmanTemsilcisi Lokman Özkan ve velileri ile kabul eden Özadalı, tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Ziyarette, Özadalı, öğrencilere çeşitli ödüller verdi.
"Efendimizin İzinde Bir Gençlik" sloganıyla Türkiye genelinde gerçekleştirdikleri Siyer-i Nebi sınavında ilçeden öğrenci MizginAkkuşveEsengülAcet'in dereceye girmesinin sevindirici olduğunu belirten Özkan, hediyelerinden dolayı Özadalı'ya teşekkür etti.
Kaynak: AA
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