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Sason'da dönem sonu eğitim değerlendirme toplantısı

Sason ilçesinde dönem sonu eğitim değerlendirme toplantısı düzenlendi.

11.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:30Sason'da dönem sonu eğitim değerlendirme toplantısı
ilçesinde dönem sonu eğitim değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Kaymakam Abdullah Özadalı başkanlığında 2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. dönem sonu değerlendirme toplantısı bir restoranda gerçekleştirildi.
Toplantıda, öğrencilerin başarı durumları, dönem içerisinde gerçekleştirilen sosyal kültürel faaliyetler, tespit edilen sorunlar ve önümüzdeki eğitim öğretim döneminde alınabilecek önlemler görüşüldü.

Toplantıda okul müdürleri ile fikir alışverişinde bulunan Özadalı, çocukların milli ve manevi değerlerine bağlı, geleceğe güvenle bakan, ufku açık bireyler olarak yetiştirilmeleri gerektiğini söyledi.
Okul çevresinde güvenliğin sağlanmasının önemine değinen Özadalı, bu konuda gerekli tedbirlerin alınması ve daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Çağlayan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Sason, Güncel

Kaynak: AA

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