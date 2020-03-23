Sason'da "evde kal, dua et" kampanyası
Batman'ın Sason ilçesinde "evde kal, dua et" kampanyası düzenlendi.
23.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:58
Batman 'ın Sason ilçesinde "evde kal, dua et" kampanyası düzenlendi.
Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce başlatılan kampanya kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Dernek başkanı Mutalip Çelik, koronavirüs tedbirlerinden dolayı vatandaşlara evde kalmaları çağrısı yapıldığını hatırlatarak, bu kapsamda virüsten vatandaşların korunması amacıyla ilçe genelinde mahallelerde, köylerde okunan Kur'an-ı Kerim'in duasını yaptıklarını aktardı.
Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce başlatılan kampanya kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Dernek başkanı Mutalip Çelik, koronavirüs tedbirlerinden dolayı vatandaşlara evde kalmaları çağrısı yapıldığını hatırlatarak, bu kapsamda virüsten vatandaşların korunması amacıyla ilçe genelinde mahallelerde, köylerde okunan Kur'an-ı Kerim'in duasını yaptıklarını aktardı.
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Kaynak: AA