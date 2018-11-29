Sason'da Fıstık Fidanı Dağıtımı

Batman
'ın Sason
ilçesinde, fıstıkçılığı geliştirme projesi kapsamında 20 köyde bulunan 40 aileye 20 bin Siirt
fıstığı fidanı dağıtıldı.
Sason Tarım ve Orman İlçe Müdürü Eyyüp Aktaş, kapama meyve bahçesi sayısını artırmak, çiftçilerin tarımsal gelirini yükseltmek, dağlık ve engebeli arazilerin tarıma kazandırılması ve göçün önlenmesini sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce "Fıstıkçılığı Geliştirme Projesi"nin hayata geçirildiğini söyledi.
Aktaş, proje kapsamında Sason'da 20 köyde bulunan 40 aileye 20 bin adet tüplü Siirt fıstığı fidanı dağıtıldığını bildirdi.
Batman,Siirt,Sason
29 Kasım 2018 Perşembe 13:46