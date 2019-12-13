Haberler » Ekonomi » Sason'da GAP İdaresi'ne sunulan 3 proje kabul edildi - Ekonomi

Sason'da GAP İdaresi'ne sunulan 3 proje kabul edildi

Batman'ın Sason ilçesinde istihdamı artırmak ve ilçe ekonomisini canlandırmak amacıyla kaymakamlık tarafından GAP İdaresi'ne sunulan 3 proje kabul edildi.

13.12.2019 17:19 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:24Sason'da GAP İdaresi'ne sunulan 3 proje kabul edildi
'ın ilçesinde istihdamı artırmak ve ilçe ekonomisini canlandırmak amacıyla kaymakamlık tarafından GAP İdaresi'ne sunulan 3 proje kabul edildi.

Sason Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan İpek Böcekçiliği Yaygınlaştırma ve Üretimi Artırma Projesi, Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan Okullar Hayat Bulsun Projesi GAP İdaresi tarafından kabul edildi.

Kabul edilen projelere ilişkin Sason Kaymakamlığından yapılan toplantısında konuşan Kaymakam Abdullah Özadalı, kurumların işbirliği halinde hazırlanan projelerin ilçe ekonomisini canlandıracağını ve yerinde kullanılması için gerekli kontrollerin yapılacağını söyledi. - BATMAN

Batman, Sason, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:52 Piyasalar kazanımlarını geri verdi - Ekonomi
17:49 Borsa İstanbul'da "Üniversite Buluşmaları" sürüyor - Ekonomi
17:42 Ziraat, Simit Sarayı'na ortak oluyor - Ekonomi
17:40 Serbest piyasada altın fiyatları - Ekonomi
17:38 Bakan Albayrak: "Sanayi üretimindeki yıllık yüzde 3,8 artış son çeyrekte öngördüğümüz büyümenin... - Ekonomi
17:16 Ziraat Bankası, Simit Sarayı'nın yüzde 51'ini devralıyor - Ekonomi
16:08 Volkswagen, fabrika yatırımı için Türkiye kararını bir kez daha erteledi - Ekonomi
15:50 İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi - Ekonomi
15:08 Bakan müjdeyi verdi! Hastalıktan ari işletme destek ödemeleri bugün başlıyor - Ekonomi
14:42 Zıpkınla yakalanan dev yayın balığı görenleri şaşırttı - Ekonomi
13.12.2019 17:56:04