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Batman'da görenleri hayrete düşüren kar tüneli

Batman'ın Sason ilçesinde 300 metre uzunluğundaki kar tüneli görenleri şaşırtıyor. Yaz mevsiminde bile erimeyen kar tüneline girenler bir yandan serinlerken, diğer yandan kar suyu içiyor.

07.09.2019 11:25

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Altıdere köyünde bulunan yaklaşık 2 bin 400 metre rakımdaki yaylada bulunan 300 metre uzunluğundaki kar tüneli, görenlerin ilgisini çekiyor. Yaz ve kış aylarında erimeyen 8 metre yüksekliğindeki doğa harikası kar tüneli, yöre sakinleri kadar doğa fotoğrafçılarının da ilgisini uyandırıyor.

"TURİZME KAZANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Yayladaki kar tünelini herkesin görmesi gerektiğini söyleyen Altıdere Köyü Muhtarı Aydın Algan, "Yaylada bulunan bu tünel kış aylarında meydana gelen çığlardan sonra oluşuyor ve yaz kış erimiyor. Yaz aylarında yaylaya çıktığımızda tünele gelip hem serinliyor hem de kar suyundan faydalanıyoruz. Bu tünelin turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

"TÜNELDEKİ HAVA SICAKLIĞI -5 DERECE"

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığını anlatan köy sakini Cevdet Babat, tüneldeki hava sıcaklığının -5 derece olduğunu söyledi. Babat, "Herkes sıcaktan bunalırken, biz bu tünele girdiğimizde üşüyoruz. 55 yaşındayım daha bu karların erimesine şahit olmadım. Bu bölgenin tanıtılıp, turizmine açılmasını istiyoruz. İnsanlar, serinlemek için uzak yerlere gideceğine az para ödeyerek buradaki doğal ortamlara gelsin" diye konuştu.

Söz konusu tünelden görüntüler;

Batman'da görenleri hayrete düşüren kar tüneli

Batman, Sason, Ekonomi, Güncel

Kaynak: DHA

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