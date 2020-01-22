Haberler » Güncel » Sason'da gümüş işlemeciliği kursu açıldı - Haber

Sason'da gümüş işlemeciliği kursu açıldı

Sason'da İŞ-KUR desteğiyle gümüş işlemeciliği kursu açıldı.

22.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:06Sason'da gümüş işlemeciliği kursu açıldı
'da İŞ-KUR desteğiyle gümüş işlemeciliği kursu açıldı.

Sason Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) Müdürü Muhsine Bozkurt yaptığı açıklamada, İŞ-KUR desteğiyle açtıkları kursta 25 kursiyere eğitim verildiğini belirterek, " işlemeciliği yıllar önce Sason'da yapılıyordu. Daha önce İstanbul'a göç eden kızlarımız orada gümüş işiyle uğraşıyorlar. Biz de bu işi bilenlerle irtibata geçtik ve gerekli altyapıyı sağladıktan sonra kursu açtık Çok yoğun bir talep var." dedi.
Kursiyer Sevim Doğan, kursun kadınların meslek edinmesine katkı sunduğunu dile getirerek, "Aynı zamanda bayanların sosyalleşmelerine katkıda bulunarak, ekonomik anlamda da söz sahibi olmalarının önünü açacak." ifadesini kullandı.
Sabriye Demir ise mesleği öğrenip iş yeri açmayı planladıklarını söyledi.

Sason, Gümüş, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:46  Bakan Selçuk ve öğrenciler 'Toprak Dede' anısına fidan dikti
16:41  Ünlü rapçi Eypio, Kar Festivalinde sevenleriyle buluşacak
16:41  Dolmabahçe Sarayının duvarları resim paleti gibi kullanılmış
16:46  Yayladağı'nda uyuşturucuyla mücadele toplantısı yapıldı
16:46  Osmaniye'de valizinde 3 kilo 600 gram esrar bulunan kişi tutuklandı
22.01.2020 16:47:40