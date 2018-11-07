Sason'da "Güvenli Annelik Eğitimi" Verildi

07 Kasım 2018 Çarşamba 19:05



07 Kasım 2018 Çarşamba 19:05

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlama Vakfı (TAPV) tarafından Sason ilçesinde kadınlara "güvenli annelik eğitimi" verildi.Vakıf merkezinden gelen eğitmenler Sason ÇATOM Müdürü Muhsine Bozkurt ve eğitmen Gamze Kandemir ile ilçedeki anne ve anne adaylarını ziyaret etti.Vakıfta görevli sosyal etki uzmanı İnanç Mısırlıoğlu, bu yıl Güvenli Annelik Bilgilendirme ve Danışmanlık Programı kapsamında Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) İdaresine bağlı ÇATOM'ların eğiticileri ile 4 binden fazla hane ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.Yapılan hane ziyaretlerinde kadınlara ağırlıklı olarak koruyucu sağlık hizmetleri, gebe, lohusa ve ailenin kendi kendisini yönetmesi ile evde bakıma ilişkin bilgiler verdiklerini aktaran Mısırlıoğlu, eğitimlerinin devam edeceğini kaydetti.