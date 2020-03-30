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Sason'da heyelan nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapandı

BATMAN (AA) Sason'da heyelan nedeniyle 30 köyün yolu kapandı.

30.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:40
Sason'da heyelan nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapandı
BATMAN (AA) Sason 'da heyelan nedeniyle 30 köyün yolu kapandı.
İlçe genelinde yoğun yağış yaşamı olumsuz etkiliyor. 3 gündür etkili olan yağış dolayısıyla Boğazkapı köyü yakınlarında heyelan oldu.
Heyelan dolayısıyla Derince grup yolu güzergahındaki 30 köy yolu kapandı,
Sason Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: Sason, Güncel
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