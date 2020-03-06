Sason'da "Kadına yönelik şiddete son" fotoğraf sergisi

Sason
Kaymakamlığı koordinasyonunda "Kadına yönelik şiddete son" konulu fotoğraf sergisi düzenlendi.
Kaymakam Abdullah Özadalı, "Kadına şiddete sıfır tolerans" etkinliği kapsamında Cumhuriyet Meydanında düzenlenen sergiyi gezdi.
Serginin aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla uygulamaya konulan "2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" çerçevesinde düzenlendiğini anımsatan Özadalı, emeği geçenlere teşekkür etti.
Sergide, şiddete maruz kalarak hayatlarını kaybeden kadınların resimleri ve kısa hayat hikayelerine yer verildi.