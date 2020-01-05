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Sason'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Batman'ın Sason ilçesinde sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü.

05.01.2020 12:24 | Son Güncelleme: 05.01.2020 12:29 Sason'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
'ın ilçesinde sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü. Aniden bastıran kar yağışı kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Sason'da dün gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışı ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü. Yüksek kesimlerde son günlerde etkili olan yoğun kar yağış nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Kar yağışı ile birlikte çalışmalara başlayan İlçe Özel İdare ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışla başlattı.

Sason'da kar yağışının bugün ve yarın etkili olacağı kaydedildi. - BATMAN

Batman, Sabah, Sason, Güncel

Kaynak: İHA

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