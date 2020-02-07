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Sason'da kaybolan engelli genç bulundu

Batman'ın Sason ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan engelli genç, vatandaşlar tarafından bulundu.

07.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:50Sason'da kaybolan engelli genç bulundu
'ın ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan engelli genç, vatandaşlar tarafından bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesi Yeni Mahallesi'nde oturan Baştaş ailesi, evden çıkan zihinsel engelli oğulları Ahmet Baştaş'tan uzun süre alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Ailesi ve polis ekipleri, engelli genci arama çalışması başlattı. Uzun süre bulanamayan Ahmet'in bulunması için belediye binasındaki hoparlörden Ahmet Baştaş'ın kaybolduğu anonsu yapılınca, aramalara ilçe halkı da katıldı. Çok sayıda kişi el feneri ve cep telefonlarının ışığıyla Ahmet Beştaş'ı ararken, sosyal medyada da duyurular yapıldı. Gece geç saatlerde arama faaliyetlerine katılan vatandaşlar tarafından ilçe merkezine 1 kilometre uzaklıkta bulunan Ahmet, İlçe Emniyet Amirliğine getirilerek ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Batman, Sason, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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