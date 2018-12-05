Sason'da Kış Tedbiri Toplantısı

Sason
ilçesinde kış tedbiri toplantısı yapıldı.
Kaymakam Abdullah Özadalı başkanlığındaki toplantıda vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, kesintisiz ulaşım ve iletişim tesis edilmesi, ilçedeki kurumların koordineli çalışması konularının görüşüldüğü toplantıda, karla ve buzla mücadele için gerekli önlemler ele alındı.
Özadalı, yaptığı konuşmada, Sason'a kışın yoğun kar düştüğünü belirterek, dağlık kesimde karla mücadele kış boyu etkin şekilde sürdürülecek." dedi.
Toplantıya Köylere Hizmet Götürme Birliği
Müdürü Serdar Şahin
, İlçe Özel İdare Müdürü Cuma Aydın
da katıldı.
Sason
05 Aralık 2018 Çarşamba 12:41