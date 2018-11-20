Sason'da Kur'an Kursu Öğrencilerine Ayakkabı Yardımı

20 Kasım 2018 Salı 16:48



20 Kasım 2018 Salı 16:48

Batman'da İnsani Yardım Derneği (İHH) Sason Temsilciliği tarafından, Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere ayakkabı ve gıda yardımı yapıldı.Batman İnsani Yardım Derneği Sason Temsilcisi Sabahattin Atalay, yaptığı açıklamada, ilçedeki 3 medresede eğitim gören öğrencilere gıda ve ayakkabı yardımında bulunduklarını aktardı.Atalay, "Yücebağ'da Buhara Medresesi, Umurlu Köyü Medresesi ve ilçe merkezinde bulunan Şeyh İsmet Medresesi'nde eğitim gören yüz öğrenciye ayakkabı hediye ettik. Ayrıca ihtiyaçları olan çeşitli gıda yardımlarında bulunduk. Kur'an kurslarında okuyan öğrencilerimize yardımlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.