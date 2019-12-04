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Sason'da kurumlararası voleybol turnuvası

Sason Kaymakamlığı ve Sason Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlararası voleybol turnuvası sona erdi.

04.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:08Sason'da kurumlararası voleybol turnuvası
Kaymakamlığı ve Sason Gençlik Hizmetleri ve İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlararası voleybol turnuvası sona erdi.

Sason spor salonunda düzenlenen ve 8 takımın mücadele ettiği, eleme usulü yapılan turnuvada dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Turnuvada Sason Halk Eğitim birinci, Sason YBO ikinci, Cumhuriyet Ortaokulu üçüncü oldu. Derince Ortaokulu ise centilmenlik kupasını aldı.
Dereceye giren takımlara kupalarını Kaymakam Abdullah Özadalı, Hakim Mustafa Murat Yüksel ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eşref Çelik verdi.
Gençleri spora teşvik etmek, birbirleriyle kaynaşmasını sağlamak ve yetenekli sporcuları keşfetmek için bu tür organizasyonların önemine değinen Özadalı, dereceye giren kurumları tebrik etti.

voleybol, Sason, Güncel

Kaynak: AA

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