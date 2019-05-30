Sason'da mesire alanı projesi

Sason ilçesinde Dicle Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Sevek Doğa Turizmi Projesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor.
Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ve Belediye Başkanı Muzaffer Arslan, peyzaj mimarları ve elektrik mühendisleri eşliğinde proje ile ilgili yapılacak çalışmaları incelediler.
Özadalı, proje kapsamında Sevek mahallesinde bulunan Sevek çeşmesinin etrafında sert ağaç oturma bankı, çeşme, barbekü, çatılı piknik masaları, polyester geçitler, ahşap salıncaklar, eğitici çocuk oyun alanları, engelsiz serisi çocuk oyun grubu, teleferik serisi oyun grubu, çevrenin peyzaj düzenlemesi, aydınlatma, çevre yolu, yürüyüş yolu yapılacağını söyledi.
Güncel
Kaynak: AA