Haberler » Güncel » Sason'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği - Haber

Sason'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği

Batman'ın Sason ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi.

13.11.2019 15:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:40Sason'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği
'ın ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi.

İlçe Müftülüğünce Merkez ve Yeni Mahalle Camisinde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okunmasıyla başladı.
İlçe Müftüsü Süleyman Baran, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yılın temasının "Peygamberimiz ve Aile" olarak belirlendiğini söyledi.
Yazar Muhammed Zeki Kurt da, Peygamberin aile ahlakının en güzel örnek olduğunu dile getirdi.
Programa, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yeni Mahalle, Batman, Sason, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:30 Osmaniye'de "Geleceğe Kültürel Kod Aktarımı" projesi
18:30 Banka soyguncusunu vatandaşlar yakaladı
18:30 Şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
18:29 Bayrampaşa'da banka soyguncusu vatandaşlar tarafından yakalandı; sıcak anlar kamerada
18:29 MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Büyük: "Bu ara tatil, eğitime verilmiş ara değildir"
17:48 "Kasada koyun var" dediği kamyondan 69 kaçak göçmen çıktı
17:08 YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı
17:06 Beton mikserinin altında kalan babasının cansız bedenine sarılıp ağladı
17:06 Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı
16:42 CHP'li Tanal'dan internet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın teklifi
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 18:30:58