Haberler » Güncel » Sason'da Muhtarlar Günü kutlandı

Sason'da Muhtarlar Günü kutlandı

Batman'ın Sason ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle çelenk sunum töreni düzenlendi.

19.10.2019 11:41Sason'da Muhtarlar Günü kutlandı
Batman'ın Sason ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle çelenk sunum töreni düzenlendi.

Sason Cumhuriyet Meydanında düzenlenen çelenk sunum töreni, meydanda bulunan Atatürk büstüne muhtarlar çelenginin sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşma, Sason Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Suna tarafından yapıldı. Konuşmasında muhtarların vatandaşlarla devlet kurumları arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Suna, muhtarların haklarına Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan zamanında kavuştuğunu belirterek, muhtarlar gününü Erdoğan'a borçlu olduklarını söyledi. - BATMAN

Muhtarlar Günü, Batman, Sason, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:12 Başkan Batur: "Konak, can dostlar için de daha güzel olacak"
12:11 Özel bireylerin elinden Kuşlara ev
12:16 Elbistan'da "cin mısırı" mesaisi - KAHRAMANMARAŞ
12:15 KÜÇÜKÇEKMECE'DE GARİP OLAY
12:15 Bolu'nun simgesi olacaktı, yapımı durdu
12:10 İçişleri Bakanı Soylu, muhtarlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
12:15 Porsche, Çin'deki 2 binden fazla aracını geri çağırıyor
19.10.2019 12:18:33