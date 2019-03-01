Sason'da Muhtarlarla Seçim Güvenliği Toplantısı

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Sason ilçesinde Kaymakam Abdullah Özadalı başkanlığında muhtar ve muhtar adaylarının katılımı ile seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.Sason Anadolu Lisesi konferans salonunda yapılan toplantıda, seçim takvimi, oy pusulalarına ilişkin esaslar, seçim öncesinde, seçim sırasında ve seçim sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri, seçim kurullarının güvenliği, oy verme günü dikkat edilecek hususlar, sandık çevresinde bulunma hakkına sahip olan kişiler ile ilgili muhtar ve muhtar adaylarına bilgi verildi.Kaymakamlık olarak en önemli görevlerinin vatandaşların hür iradesi ile sandığa gidip oylarını güven içerisinde kullanmalarını sağlamak olduğunu kaydeden Özadalı, "İlçemizde seçimlerin huzurlu ve güvenli bir ortamda geçmesini temenni ediyorum." dedi.