Sason'da Öğrencilere Güvenlik ve Trafik Eğitimi

Sason
ilçesinde Gürpınar
İlkokulunda okuyan öğrencilere İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından güvenlik ve trafik eğitimi verildi.
İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat
Sudagezer'in de katıldığı eğitimde okul güvenliği, okul çevresindeki şüpheli şahıslar gibi güvenlik konularının yanı sıra okul servislerine iniş ve binişlerde dikkat edilmesi gereken kurallar, servis araçlarında emniyet kemeri takılmasına dikkat edilmesi, yayaların ve sürücülerin dikkat etmesi gereken trafik kurallarına değinildi.
Eğitimin ardından emniyet personelleri tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Mehmet Murat, Gürpınar, Sason, Güncel
Kaynak: AA