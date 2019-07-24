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Sason'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi

Batman'ın Sason ilçesinde İlçe Müftülüğü bünyesindeki yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

24.07.2019 16:32 Sason'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi
Batman'ın Sason ilçesinde İlçe Müftülüğü bünyesindeki yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

İnsani Yardım Derneği Sason Temsilcisi Sabahattin Atalay, 200 öğrenciye Kur'an-ı Kerim hediye ettiklerini belirterek, özellikle köylerde okuyan, kitap temininde güçlük çeken çocuklara dağıtım yaptıklarını söyledi.
Atalay, Kur'an-ı Kerim temininde desteklerini esirgemeyen İstanbul Bayrampaşa Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneğine teşekkür etti.

Batman, Sason, Güncel

Kaynak: AA

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