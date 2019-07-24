Sason'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi
Batman'ın Sason ilçesinde İlçe Müftülüğü bünyesindeki yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi.24.07.2019 16:32
Batman'ın Sason ilçesinde İlçe Müftülüğü bünyesindeki yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
İnsani Yardım Derneği Sason Temsilcisi Sabahattin Atalay, 200 öğrenciye Kur'an-ı Kerim hediye ettiklerini belirterek, özellikle köylerde okuyan, kitap temininde güçlük çeken çocuklara dağıtım yaptıklarını söyledi.
Atalay, Kur'an-ı Kerim temininde desteklerini esirgemeyen İstanbul Bayrampaşa Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneğine teşekkür etti.
İnsani Yardım Derneği Sason Temsilcisi Sabahattin Atalay, 200 öğrenciye Kur'an-ı Kerim hediye ettiklerini belirterek, özellikle köylerde okuyan, kitap temininde güçlük çeken çocuklara dağıtım yaptıklarını söyledi.
Atalay, Kur'an-ı Kerim temininde desteklerini esirgemeyen İstanbul Bayrampaşa Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneğine teşekkür etti.
Batman, Sason, Güncel
Kaynak: AA