Sason'da Öğrencilere Yardım

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Türkiye Kardeşlik Birliği Batman İl Başkanlığı kardeş okul projesi kapsamında Sason ilçesinde Yücebağ Posta İlkokuluna çeşitli yardımlarda bulundu.Batman İl Başkanı Şehmus Temiz, yürüttükleri proje kapsamında merkez okullar ile kırsaldaki okullar arasında kardeşlik bağı oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.Bu kapsamda İMKB İlkokulu öğrencileri ile topladıkları yardımlar ve derneğin katkılarıyla alınan oyuncak ve kitapların Sason Yücebağ Posta İlkokuluna ulaştırıldığını kaydeden Temiz, şöyle konuştu:"Bir taraftan öğrencilerimizin yardımseverlik ve paylaşma duyguları pekiştirilirken, diğer taraftan hiç bilmedikleri arkadaşları tarafından kendilerine gönderilen hediyelerle, bir sıcaklık oluşturulup, kardeşlik bağları güçlendirildi. İlkokul öğrencilerine, giyim malzemesi, oyuncak, futbol topu, basket topu ve kütüphanede kullanılmak üzere kitaplar hediye edildi."