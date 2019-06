Sason'da "Öğrenme Şenliği"

Batman'ın Sason ilçesinde Öğrenme Şenliği düzenlendi.

Sason Kaymakamlığına bağlı Halk Eğitim Merkezi, ÇATOM, ADEM ve İŞKUR bünyesinde açılan kurslarda yıl boyunca hazırlanan ürünleri şenlik kapsamında açılan sergide beğeniye sunuldu.

ÇATOM bahçesinde düzenlenen serginin açılışında konuşan Kaymakam Abdullah Özadalı, Sasonlu kadınların el sanatlarında ne kadar maharetli olduğunun bu kurslarda görüldüğünü söyledi.

Kursiyerlerin istihdamına yönelik adımların atılması gerektiğini ifade eden Özadalı, "Bundan sonra yapılacak olan kursiyerlerin istihdamı, diğer şehirlerde ve dünya ülkelerinde ürünlerin tanıtılmasıdır. Şu anda Sason'da üretilen takılar ve yeni tasarımlar Türkiye'nin birçok şehrinin yanı sıra Avrupa'nın 4-5 ülkesine ihraç ediliyor. Amacımız bunu yaygınlaştırmak ve seri üretime geçerek, kazançlarını devamlı hale getirmektir." dedi.

Özadalı, Kaymakamlık olarak bu faaliyetlere her zaman destek olacaklarını dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sason Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Sıddık Bozkurt, "Her zaman, her yerde, herkes için eğitim" sloganıyla başladıkları kurslarda ilçede açtıkları 169 kursta 2 bin 76 kursiyerin eğitim gördüğünü söyledi.

Bozkurt, bunun yanı sıra mesleki teknik eğitim ve okuma yazma kursları da açtıklarını belirtti.

İŞKUR İl Müdürü Besim Eviz de ilçede İŞKUR destekli yaklaşık 10 kurs açtıklarını anlatarak, bu kurslardan çok olumlu dönüşler aldıklarını kaydetti.

Kadınların bu kurslarda kendilerini çok geliştirdiğini ve meslek edindirdiklerini ifade eden Eviz, istihdama yönelik bu kurslara destek vermeye devam edeceklerini aktardı.

Etkinliğe, Belediye Başkan Vekili Kemalettin Bozkurt, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Kahya, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Çağlayan, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

