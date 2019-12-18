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Sason'da "Öncelik Yayanın Öncelik Hayatın" uygulaması

Sason ilçesinde "Öncelik Yayanın Öncelik Hayatın Projesi" kapsamında uygulama yapıldı.

18.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:38Sason'da
ilçesinde "Öncelik Yayanın Öncelik Hayatın Projesi" kapsamında uygulama yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince trafik kazalarının azaltılması ve trafik güvenliğinde farkındalığın artırılması için öğrencilere ve vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.
Yunus Emre İlkokulunun önündeki yaya geçidinde, polis ekipleri yayalara karşıdan karşıya güvenli geçme kurallarını uygulamalı olarak gösterdi.
Yaya ve okul geçitlerinde ilk geçiş hakkının yaya ve öğrencilere verilmesi konusunda araç sürücülere de bilgiler verildi.
Polis ekiplerince bu kurallara uyulmadığı takdirde uygulanacak yaptırımlar da hatırlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Sason, Güncel

Kaynak: AA

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