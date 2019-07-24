Haberler» Güncel» Haber

Sason'da polislere başarı belgesi

Batman'ın Sason ilçesinde görevlerini başarıyla yerine getiren polis memurlarına Kaymakam Abdullah Özadalı tarafından başarı belgesi verildi.

24.07.2019 15:29 Sason'da polislere başarı belgesi
Batman'ın Sason ilçesinde görevlerini başarıyla yerine getiren polis memurlarına Kaymakam Abdullah Özadalı tarafından başarı belgesi verildi.
Polis memurları Memuru Resul Karataş, İsa Çelik ve Fatma Kaçmaz'ı tebrik eden Özadalı, polislere teşekkür etti.
Polislere başarı belgesi veren Özadalı, "Görevlerini layıkıyla yerine getiren personelimize teşekkür ediyorum." dedi.

İsa Çelik, Karataş, Batman, Sason, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
18:40   İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin göç stratejisi hakkında konuştu
18:40   Karabük'ten kısa kısa
18:39   CANLI YAYIN DUYURUSU
18:39   Burdur'da silahlı yaralama
18:39   - TBMM Başkanı Şentop, İskeçe Müftülüğünü ziyaret etti
18:38   Kandil'de PKK hedefleri vuruldu
18:37   - Boris Johnson hükümet kurma görevini aldı