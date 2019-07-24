Sason'da polislere başarı belgesi
Batman'ın Sason ilçesinde görevlerini başarıyla yerine getiren polis memurlarına Kaymakam Abdullah Özadalı tarafından başarı belgesi verildi.24.07.2019 15:29
Batman'ın Sason ilçesinde görevlerini başarıyla yerine getiren polis memurlarına Kaymakam Abdullah Özadalı tarafından başarı belgesi verildi.
Polis memurları Memuru Resul Karataş, İsa Çelik ve Fatma Kaçmaz'ı tebrik eden Özadalı, polislere teşekkür etti.
Polislere başarı belgesi veren Özadalı, "Görevlerini layıkıyla yerine getiren personelimize teşekkür ediyorum." dedi.
Polis memurları Memuru Resul Karataş, İsa Çelik ve Fatma Kaçmaz'ı tebrik eden Özadalı, polislere teşekkür etti.
Polislere başarı belgesi veren Özadalı, "Görevlerini layıkıyla yerine getiren personelimize teşekkür ediyorum." dedi.
İsa Çelik, Karataş, Batman, Sason, Güncel
Kaynak: AA