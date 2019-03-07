Sason'da Regaip Kandili Konferansı

Kaynak: İHA

Batman'ın Sason İlçe Müftülüğü tarafından kadınlara yönelik Regaip Kandili ve yaklaşan üç aylar ile ilgili konferans düzenlendi.Sason Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen konferansa, müftülük Kur'an kursu öğreticilerinden Elif Kızıl konuşmacı olarak katıldı. Konuşmasında Regaip Kandili ve üç ayların önemine değinen Elif Kızıl, üç ayların Müslümanlar için bir arınma mevsimi, geçmiş ayların muhasebesi için fırsat olduğunu, üç ayların içerisinde bulundurduğu mübarek gün ve geceler münasebetiyle manevi atmosferi yüksek bir mevsim olduğunu söyledi. Kızıl, Müslümanların bu üç ayları fırsata çevirip günahlarından arınma, pişman olup tövbe etmesi gerektiğini ifade etti.Konferansa, ilçedeki bayan öğretmenler ve çok sayıda kız öğrenci katıldı. - BATMAN