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Sason'da şehit öğretmenler mezarı başında anıldı

Batman'ın Sason ilçesinde 35 yıl önce, PKK'lı teröristlerce şehir edilen Sason İlçe Milli Eğitim Müdürü Şekip Akın ve aynı saldırıda şehit olan kendisi gibi öğretmen yengesi mezarları başında anıldı.

23.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:16Sason'da şehit öğretmenler mezarı başında anıldı
'ın ilçesinde 35 yıl önce, PKK'lı teröristlerce şehir edilen Sason İlçe Milli Eğitim Müdürü Şekip Akın ve aynı saldırıda şehit olan kendisi gibi öğretmen yengesi mezarları başında anıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde, İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımı ile şehit öğretmenler anısına yürüyüş düzenlendi. Hükümet Konağı önünden yürüyerek şehitliğe gelen Kaymakam Özadalı ve beraberindekiler, Akın'ın mezarına karanfil bırakarak dua etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından gazetecilere açıklama yapan Kaymakam Özadalı, "İlçemizde Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Şekip Akın ve şehidimizin yine kendisi gibi öğretmen olan kardeşinin eşine karşı gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olmuşlardır. Terör örgütlerinin sadece asker ve polisimizi değil eğitimcilerimizi de hedef aldı. Öğretmenlerimiz bizim aydınlarımızdır. Bu terör örgütünü çocuklarımıza en iyi şekilde anlatmamız gerekiyor. Öğretmenlerimizin eğitim alanında bir kişi daha yetiştirmek için elinden gelen çabayı sarf etmesi gerekiyor. Terör örgütünün karşısında her zaman dimdik duran güvenlik güçlerimize, öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, şehit öğretmenimiz Şekip Akın, şehit hanımefendi ve tüm şehit öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, bu vesileyle de tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

"Sivillere yönelik ilk saldırıyı bize yaptılar"

Şehit Şekip Akın'ın kardeşi emekli öğretmen Şeref Akın ise şunları söyledi:

"6 Aralık 1984 saat 18.20'de PKK terör örgütü evimizin önüne pusu attılar. Ağabeyim evin ziline basıyor, o anda da eşim kapıyı açmaya geldi. Eşim 8 aylık kız çocuğu koynunda kapıyı açmaya geliyor. Ağabeyimi kapı önünde, eşimi de içeride şehit ettiler. PKK ilk eylemini 1984'te Eruh Jandarma Karakoluna yaptı. Sivillere yönelik saldırıyı da ilk bize yaptılar. Biz bu vatanın çocuklarıyız. Bu bayrağın altında yaşıyoruz. Türkiye'ye karşı oynanan oyunları hep birlikte görüyoruz. Amacımız genç nesil yetiştirmek, yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin vatana, bayrağımıza saygılı olması gerekiyor. Yoksa bu terör örgütü denen lanete boyun eğmemeliyiz. Elimizden gelen gayreti çabayı göstermeliyiz." - BATMAN

Batman, Sason, Güncel

Kaynak: İHA

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